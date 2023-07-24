Районные праздники прошли в нескольких муниципалитетах Липецкой области в минувшие выходные. В Усмани состоялся традиционный фестиваль национальных культур, традиций и ремесел «В гостях у воеводы». Представители разных народностей постарались представить свои обычаи. Народный колорит отражали красочные костюмы, песни, танцы и национальные блюда. Также можно было увидеть изделия народных промыслов, выполненные руками коренных усманцев. Весь день в городском парке звучали песни, проводились игры и конкурсы, работали торговые ряды и аттракционы.

В Хлевенском районе гостей встречал фестиваль народного творчества «Воробьевский подсолнух». С утра в селе Воробьевка работала областная сельскохозяйственная ярмарка, а потом началась презентация подворий сельских поселений. Возле каждой палатки царила своя особенная атмосфера.

Долгоруковцы отдыхали и веселились на фестивале «Свишенское варенье – всем на удивленье!». Главным на празднике стало угощение. Гостям предлагали сладости из ягод, яблок, смородины, манго и даже лука, моркови, сосновых шишек. Все действие проходило в тематике детских сказок и мультфильмов. Так что помимо вкусностей здесь можно было увидеть своих любимых героев и персонажей.

«Лето – это пора всевозможных фестивалей и праздников на свежем воздухе, на которых можно показать свои таланты и просто весело провести время. Жители региона готовятся к ним со всей душой и так же с нетерпением их ждут те, кто хочет просто посетить. Недаром многие фестивали носят название традиционных, тем самым подчеркивается, что они носят характер народных», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В ближайшие выходные гостей ждет фестиваль «Раненбургское застолье» в Чаплыгине. А в августе запланированы фестивали «Татарский вал», «Русская закваска», «Елецкий пир» и множество других.