Традиционный забег «Серебряный конек» состоится 29 января в 10.00 на ледовой площадке спорткомплекса «Сокол» в Липецке. Принять участие в забеге могут дети 10-12 лет, сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта.

В спортивном состязании не будет победителей и проигравших. По итогу забега все получат грамоты и сладкие призы. Кроме того, после спортивной программы для детей и их родителей организуют массовое катание. Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Заявки принимаются до 12.00 28 января на электронную почту musksokol@mail.ru. Место сбора – здание проката около ледовой площадки. Всем участникам выдадут коньки. Регистрация начнется в 9.00. Узнать более подробную информацию можно по телефону 48-27-89.