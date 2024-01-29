IV Всероссийский зимний пленэр «Аргамач – история, которая вдохновляет!», открылся сегодня в Елецком районе. Ставшая уже традиционной творческая встреча собрала 30 профессиональных художников из разных российских регионов, чтобы запечатлеть на холстах красоту елецкой земли: уникальные природные виды и ландшафты, богатые историей места.

Как сообщили в управлении культуры и искусства Липецкой области, участниками пленэра стали признанные мастера своего дела – живописцы, графики, пастелисты, акварелисты, члены Союза художников России, Союза художников республики Татарстан, Союза пастелистов России и других творческих организаций. «География участников расширяется с каждым годом и в этому году представлена городами Липецк, Елец, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тверь, Смоленск, Череповец, Иваново, Плёс, Великий Новгород, Пенза, Киров, Белгород, Старый Оскол, Владимир, Коломна. Удивляет и разноплановость жанров, и направлений, в которых работают художники: от классического реализма до современного искусства», – рассказали организаторы.

Продлится зимний пленэр две недели и завершится однодневной отчетной выставкой созданных работ. По давней доброй традиции те произведения, которые художники подарят организаторам, дополнят постоянную экспозицию в археологическом парке «Аргамач». «Проведение пленэра – хорошая инициатива, которая делает двойной вклад в популяризацию красот липецкой земли. С одной стороны, мы получили профессиональные работы, из которых можно формировать выставки и экспозиции. С другой – картины, которые разъедутся по стране, возможно, вызовут интерес к нашей области у потенциальных туристов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.