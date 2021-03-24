24 марта в районе городского пляжа в Задонске сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №1 поисково-спасательного отряда на водных объектах Липецкой области спасли двух рыбаков.

При попытке выйти на водоем для ловли рыбы мужчина провалился под лед и, пытаясь спастись, схватился за своего напарника. После этого оба рыбака оказались в воде.

Вахтенный наблюдатель, увидев происходящее, оповестил дежурную группу, которая со спасательными средствами незамедлительно прибыла к месту происшествия и извлекла мужчин из полыньи.

Также спасатели на месте оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего без улова рыбаки отправились домой.