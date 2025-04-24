Трагическое ДТП

За минувшую неделю в ЕДДС поступило 297 сообщений. По службам ДДС было зарегистрировано 368 обращений. Пожарные подразделения выезжали 34 раза. В деревне Георгиевке в жилом доме случилось короткое замыкание электропроводки, но на этом, к счастью, все и закончилось, пожара не произошло. В деревне Малая Матренка огонь уничтожил кровлю на сарае, а в районном центре горел автомобиль.

В селе Талицкий Чамлык, недалеко от местного Дома культуры, был обнаружен подозрительный рюкзак. После прибытия соответствующих служб внутри находки оказались личные вещи, взрывчатых устройств не обнаружено. Кроме этого, наши огнеборцы тушили мусор и сухую растительность, реагировали на спутниковые сигналы о термоточках, тренировались и отрабатывали нормативы.

За неделю в районе произошло два дорожно-транспортных происшествия. На автодороге, в районе п. Плавица, в результате автоаварии пострадала женщина 1966 г.р., с закрытой черепно-мозговой травмой ее доставили в реанимацию ГУЗ «Добринская ЦРБ», на автодороге Добринка-Грязи, в районе с. Александровка, опрокинулся автомобиль, его водитель, мужчина 1967 г.р., скончался до приезда скорой помощи.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 116 сообщений. Скорая медицинская помощь обслужила 124 вызова, газовая служба для устранения неполадок выезжала 15 раз, в том числе с утечкой газа — 4.

Одиннадцать сообщений в ЕДДС касались водоснабжения. Ремонтные работы проводились в с. Ольховка, с. Демшинка, д. Александровка, с. Чамлык-Никольское.

«Наши службы работают достаточно эффективно, оперативно реагируют на происшествия и проводят профилактическую работу. Совместными усилиями мы делаем всё возможное для защиты населения от возникающих угроз», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.