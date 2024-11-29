Трактор имени русского и советского писателя Михаила Пришвина прибыл в Добринский район. Ключи от высокопроизводительной техники получил генеральный директор одного из фермерских хозяйств муниципалитета. Трактор оснащен системами автовождения, ночного видения и контроля давления в шинах, что позволят значительно повысить эффективность и безопасность работы. Эти инновационные технологии обеспечат точность и надежность выполнения задач, а также снизят нагрузку на оператора.

В канун юбилея Ростсельмаш выпустил партию именной техники. Агромашины названы в честь героев, оставивших яркий след в истории государства, прославляя его своими достижениями далеко за пределами страны. Цель проекта «95 лет / 95 героев / 95 агромашин» — показать богатство культурного, технологического и экономического наследия, что стало результатом труда огромного числа людей, родившихся, работавших и работающих в разных уголках нашей Родины. В их числе космонавты, поэты, композиторы, ученые-селекционеры и многие другие.

«Один из крупнейших производителей сельхозтехники выпустил трактор для нашего региона. Он именной и вызывает особые чувства гордости и радости – и за наших аграриев, которые получили еще одну современную машину в свой арсенал, и за великого земляка, в честь кого трактор назван. Это имя хорошо известно всем со школьной поры», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Михаил Михайлович Пришвин – русский и советский писатель, прозаик и публицист, военный корреспондент, путешественник, фотограф, краевед, педагог. Он оставил богатое литературное наследие, включающее более 30 книг. Его творчество несет в себе воспитательную и образовательную функцию. Почти все произведения Пришвина, опубликованные при жизни, посвящены описаниям собственных впечатлений от встреч с природой и отличаются необычайной красотой языка. Константин Паустовский называл его «певцом русской природы», Максим Горький говорил, что Пришвин обладал «совершенным умением придавать гибким сочетанием простых слов почти физическую ощутимость всему».

Еще один комбайн – имени Героя РФ, российского военного летчика Олега Пешкова – доставят в Липецкий округ в ближайшее время.