Ксения Какоткина просто поразила руководство и своих коллег, когда пришла устраиваться на работу в ООО «Петровский Агрокомплекс» механизатором.

Встретились с Ксенией Михайловной перед началом рабочего дня в мастерской.

Её трактор МТЗ-82-1 «Беларус» с тележкой стоял в сторонке от современной техники. Поинтересовалась, какую работу она выполняет сейчас и насколько серьёзно к ней здесь относятся, ведь все мы хорошо знаем мужские шуточки о женщинах-водителях на дороге, а тут — трактористка.

— Конечно, все были в шоке, — вспоминая свой первый рабочий день, рассказывает собеседница, — засыпали вопросами: «Почему? Зачем?».

По словам Ксении, не меньше первое время были удивлены и её однокурсники, и преподаватели Добринского технического училища, задавали те же вопросы и, не скрывая эмоций, все три года учёбы ждали, когда она, единственная девчонка среди мальчишек, заберёт документы и переведётся хотя бы на повара. Не дождались!

— В декабре исполнится год, как я начала свою деятельность на этом поприще. Специальность звучит так: «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Имею 1-й класс, категории открыты на все (!) виды тракторов, водить могу тоже любую технику. Вот на КамАЗ, правда, пока не открыла категорию, — с небольшим сожалением добавляет она. — Но всё ещё впереди. После МТЗ на следующий год планирую пересесть на более современную технику. В данный момент выполняю наряд на досборе свёклы: грузят корнеплоды из буртов, что остается, — мне в телегу. Зимой корм на ферме раздавала с кормораздатчиком. Одним словом, куда по наряду направят, там и работаю.

Ксения с мужем Сергеем Какоткиным.

Не секрет, что женщины-водители, как правило, почти не заморачиваются по поводу того, какая «штучка болит» в её авто, доверяя ремонт мужу или работникам автосервиса, только ведь Ксении приходится колесить на тракторе по полям и долам, она полноправный работник предприятия наравне с мужчинами, и я спросила, насколько девушка разбирается в деталях.

— Мы три года изучали устройство и эксплуатацию тракторов, в этом разбираюсь. Моему трактору около 10 лет, за время работы у меня не было простоя по поводу поломки, так только мелочи: масло заменила, — уверенно объяснила К.М. Какоткина.

— Как Ваши родственники восприняли такую новость, что будете трактористкой? — спрашиваю у механизатора женского пола (просто слова «механизаторка» в нашем языке нет).

— У меня двое детей-школьников, они нормально относятся к тому, что их мама — трактористка. Дочка учится в 7-м классе, сын — в 3-м. Вместе с мужем мы учились в одной группе в училище, Сергей сейчас в армии служит. Так что он мой коллега.

К.М. Какоткина сына и дочку провожает в школу.

— А с чего началось всё? Ваш отец имеет к этому отношение? — вновь пристаю к собеседнице.

— Нет, папа железнодорожник, он, правда, сначала возмущался: «Зачем тебе это надо?», мама поддержала меня. Любовь к технике у меня с детства, а когда я сама проехала за рулём автомобиля, то решила больше не расставаться с техникой, да и на работу сама себя доставляю из Добринки.

Мы с водителем нашей редакционной машины обратили внимание на макияж современной трактористки и ещё больше — на маникюр. Её ухоженные руки вовсе не похожи на привычные механизаторские.

Выражение: «Руки, как у тракториста» — здесь не актуально. Другими словами, женщина — везде женщина. И Ксения это подтвердила:

— Надо же следить за собой. Я до учёбы на механизатора окончила курсы продавцов, после — курсы мастера ногтевого дизайна, так что могла б трудиться и в тех направлениях, но трактор мне нравится больше. И зарплата устраивает.

Ксения Какоткина работавшая и продавцом, и мастером ногтевого дизайна, всё-таки выбрала для себя профессию механизатора, отучившись три года в Добринском училище (сейчас — колледж).

Поинтересовалась у Ксении о её увлечениях. Оказывается, дома они вместе с дочкой готовят и разводят комнатные цветы. Но ещё больше трактористка любит петь. Причём выезжает для этого из Добринки раз-два в неделю в Березнеговатский ДК, где у них с Татьяной Гориной из Добринки, Натальей Кузиной из Демшинки и Алексеем Посадневым из Мазейки своя творческая группа, руководит которой худрук Березнеговатского ДК Виктор Иванович Титов. Самодеятельные артисты пользуются большой популярностью.

Ксения Какоткина (2-я справа) с коллегами по сцене на фестивале «Играй, гармонь, над Битюгом!».

Например, были приглашены на фестиваль «Играй, гармонь, над Битюгом!», выступают в различных поселениях на Днях малой родины.

Вот так одна встреча с современной трактористкой может полностью перевернуть представление об этой профессии.