Трамплин для бизнеса

Бычок по кличке Михалыч — результат селекционных разработок работающего у нас в районе предприятия «Бетагран-Липецк».

Житель Среднематренского поселения благодаря государственной поддержке открыл производство гранулированных кормов.

Социальный контракт продолжает доказывать свою эффективность в Добринском районе.

В Среднематренском сельском поселении за последние три года этой мерой государственной поддержки воспользовались уже 18 человек. Чаще всего селяне берут деньги на развитие личного подсобного хозяйства: разведение птицы, поросят или бычков.

А вот Сергей Трусов, временно оставшись без работы и став самозанятым, решил освоить совсем новое направление. Его идея — производство гранулированных кормов — покорила комиссию своим новаторством и продуманностью. В итоге бизнес-план был одобрен. Сергей получил хороший стартовый капитал на реализацию своего проекта — 350 тысяч рублей, которые пошли на приобретение специализированного оборудования: гранулятора и дозатора.

Гранулятор Сергея Трусова уже работает на полную мощность.

— Корма — это фундамент успеха в животноводстве, — уверен Сергей, зоотехник с 30-летним стажем, — Гранулы лучше усваиваются животными, дольше хранятся и легче транспортируются. А самое главное — содержат все необходимые для полноценного питания компоненты (сено и концентрированные корма).

Задумка родилась не на пустом месте. Семья Трусовых — известные в округе животноводы. Они уже давно содержали мини-ферму из четырех коров, перерабатывали молоко и даже имели свое ИП. Проблем с реализацией домашней молочной продукции не было. Супруга Вера Борисовна торговала ею на рынках Добринки и Плавицы. Появились постоянные покупатели, которые специально приходили за молоком, маслом, сметаной и творогом с подворья Трусовых.

Пандемия и связанные с нею ограничения негативно сказались на развитии их семейного предприятия (хозяевам даже пришлось сократить свое мычащее поголовье). Теперь, когда трудные времена остались позади, они решили его снова увеличить. Планируют завести 5-6 буренок. Три уже стоят в хлеву, а на лугу перед домом пасутся четыре разновозрастных бычка. Сергей Трусов уверен: проблем с кормами для них не будет.

Новое оборудование уже установлено в подготовленном помещении и показывает впечатляющую производительность — 200 кг гранулированных кормов в час.

Планы у предпринимателя серьезные: обеспечить ими собственное поголовье и продавать излишки на рынке района, где эта ниша пока недостаточно заполнена.

— Гранулы можно делать любого калибра: и для птицы, и для животных. Сейчас спрос на качественные корма только растет, — считает собеседник.

Мирон — всеобщий домашний любимец. Он пока совсем еще маленький.

История Сергея Трусова показывает, что социальный контракт — это не просто материальная помощь. Его настоящая цель — дать возможность людям с идеями и трудолюбием раскрыть свой потенциал и создать дело, которое будет кормить их семью и приносить пользу всему району.

Слагаемые успеха