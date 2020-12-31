Праздничные вагоны появились на двух трамваях маршрутов №№2 и №5 в Липецке. Их украсили поздравительными надписями, наклейками в виде снежинок, елочек, ангелочков и снеговиков, сообщает пресс-служба администрации города.

– Пока мы планируем, что праздничные трамваи будут создавать новогоднее настроение липчанам до 11 января, если за время эксплуатации наклейки не испортятся, будем рассматривать возможность сохранения украшений до конца месяца, – поделились в городском департаменте транспорта.

На этом сюрпризы не закончатся – уже с 14.00 во всех трамваях помимо привычного информирования об остановках, липчан и гостей города ждут записанные поздравления с наступающим Новым годом.

Удивлять своих пассажиров трамваи будут и на Рождество. 7 января на одном из вагонов установят специальное оборудование, которое будет транслировать праздничные песни.