Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, которое обсудил с министром транспорта губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, имеет большие перспективы. За последние пять лет в регионе отремонтировано и построено более 2800 км автомобильных дорог регионального и местного значения. В Липецкой области отремонтировано более 2800 км автомобильных дорог регионального и местного значения, построено более 80 км. В 2024 году запланирован ремонт еще не менее 600 км дорог. За пять лет отремонтировано и построено 34 переправы, в 2024 планируется сдать еще 14, это рекордные показатели за последние 20 лет. В Липецкой агломерации реконструированы важнейшие транспортные артерии. К 2027 году к нормативу будет приведено 85% опорной сети дорог.

По национальному проекту «Экология» в 2023 году было приобретено 55 новых автобусов большого класса на природном газе (46 автобусов ЛиАЗ 529267 и девять автобусов ВОЛГАБАС 5270G2). Все автобусы оборудованы кондиционерами, системой учёта пассажиропотока, а также имеют 100% низкий уровень пола, место для перевозки коляски и откидную аппарель. Каждый автобус оснащен системой видеонаблюдения из восьми видеокамер, двумя мониторами, тремя электронными табло, автоинформатором, системой ГЛОНАСС, электронным тахографом.

Модернизация трамвайного сообщения ведется по концессионному соглашению с ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк». Концессионер принял на себя обязательства по реконструкции почти 50 км существующих трамвайных путей, строительству 5,2 км новых путей, поставке 46 новых трамваев и реконструкции депо. Строительно-монтажные работы в настоящее время ведутся одновременно по пяти этапам. География охватывает несколько районов Липецка, включая районы НЛМК, ЛТЗ, улицы Московскую, Полиграфическую, Катукова, Меркулова, Циолковского, Терешковой, 8 Марта, Октябрьский мост. По всем этапам концессии в общей сложности уже демонтировано 56% старых рельсов и шпал, уложено 38% новых путей. Все 46 трамваев поставлены в Липецк. Сейчас движение шести новых трамваев организовано на участке от трамвайного депо через парк Победы до кольца 21 микрорайона.

В этом году в Липецке обновляют 57 дорог. В том числе Воронежское шоссе, улицы Папина, Циолковского, Стаханова, Титова, Ковалева и другие. Тротуары приводят в порядок на 22 участках. Готовятся к сдаче улицы Усманская, Хренникова, Ударников, Ковалева, Плехановский спуск, Воронежское шоссе и другие. Активно работы ведутся на Стаханова, Липовской, Терешковой, Циолковского и других.

«Отдельно с Романом Владимировичем Старовойтом обсудили вопрос реконструкции Октябрьского моста в Липецке. Это важнейшая транспортная артерия, связывающая спальные районы города с промышленной площадкой НЛМК и возрождаемой территорией ЛТЗ. Мост был построен в 1972 году и с 2021 года находится в неудовлетворительном состоянии. Сейчас идет проектирование реконструкции моста. Стоимость работ будет внушительной, но провести их необходимо. От этого в первую очередь зависит безопасность людей», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.