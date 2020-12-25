Липецкий областной суд рассмотрел жалобы ООО «Транспортная компания «Руслан-1» на постановления Октябрьского районного суда г. Липецка.

Октябрьский районный суд г. Липецка в ноябре 2020 года привлёк к ответственности ООО «ТК «Руслан-1» по ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Компания оштрафована за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан, у которых отсутствует разрешение на работу либо патент. По числу выявленных незаконных трудовых мигрантов судом вынесено шесть постановлений. Наложены штрафы на общую сумму 1 миллион 375 тысяч рублей.

Как установлено судом, граждане Республики Узбекистан приехали в Россию в середине 2019 – начале 2020 года. Сначала работали на строительстве дорог в столице, затем ООО «ТК «Руслан-1» – компания, зарегистрированная в Москве, предложила им работу в Липецке. С нею был заключён муниципальный контракт по организации строительства, строительно-монтажных работ на проспекте Победы. Со слов мигрантов, им предложили заработную плату – 35 тысяч рублей в месяц, в Липецк перевезли на «Газели» и поселили в общежитии. Трудовых патентов в Липецке они не получали.

28 июля 2020 года сотрудники полиции патрулировали проспект Победы в Липецке. Там они и обнаружили граждан Узбекистана, у которых не оказалось разрешений либо патентов на работу. По данным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы переданы в суд, который в ноябре 2020 года привлёк ООО «ТК «Руслан-1» к административной ответственности, о чём было сказано выше.

Два постановления Октябрьского районного суда г. Липецка транспортная компания решила обжаловать. При этом свою вину в совершении административных правонарушений юридическое лицо полностью признало. Представители ООО «ТК «Руслан-1» просили снизить суммы наложенных штрафов, ссылаясь на тяжёлое материальное положение компании, а также на выполнение социально значимых работ по ремонту одной из главных магистралей города.

Тем не менее Липецкий областной суд не нашёл оснований для снижения размера штрафов. Установлено, что ООО «ТК «Руслан-1» и ранее привлекалось к ответственности за правонарушения в сфере миграционного законодательства. Сумма муниципального контракта по строительно-ремонтным работам проспекта Победы составляет более 943 миллионов рублей. Учитывая всё это, областной суд счёл назначенное наказание справедливым. Наложенные штрафы являются минимальными для юридических лиц по ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ. Оснований для назначения наказаний ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, не имеется. Таким образом, жалобы ООО «ТК «Руслан-1» оставлены без удовлетворения. Постановления Октябрьского районного суда г. Липецка вступили в законную силу.

Источник: пресс-служба Липецкого областного суда.