Заместители главы администрации Липецкой области Илья Тузов и Александр Рябченко приняли участие в работе круглого стола, который прошел в Общественной палате РФ. Одной из тем встречи стал вопрос перспективных направлений развития транспортной системы страны. На примере Липецкой области участникам из научного сообщества и Минтранса России был представлен практический опыт функционирования транспортной системы в регионе.

Илья Тузов отметил, что доступ к безопасным и качественным транспортным услугам определяет эффективность работы и развития производства, бизнеса и социальной сферы, а Липецкая область занимает выгодное транзитное положение в географическом и экономическом пространстве для достижения этих целей.

Транспортный комплекс Липецкой области включает автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт. Воздушное сообщение представлено международным аэропортом «Липецк», обеспечивающим прием и отправление пассажирских авиалайнеров. В 2020 году из воздушной гавани выполнялись регулярные авиарейсы по маршрутам «Липецк-Москва» и «Липецк-Санкт-Петербург». В текущем году дополнительно организованы субсидированные рейсы в Казань, Минеральные Воды, Сочи, Анапу, Симферополь. С апреля планируются международные перелеты в Турцию. Модернизированная взлетно-посадочная полоса и новое светосигнальное оборудование позволяют принимать среднемагистральные пассажирские воздушные суда большой вместимости.

Регион располагает развитой сетью железных дорог. Узловыми железнодорожными станциями, обслуживающими пассажиров, являются Елец, Грязи-Воронежские, Раненбург, к крупным грузовым узлам относится станция Казинка.

В соответствии с поручениями Президента России, в регионе сохраняются объемы движения пригородных поездов: по 9 маршрутам курсируют 30 пригородных поездов. В год пригородным железнодорожным транспортом пользуется около миллиона пассажиров.

Наиболее востребованными являются регулярные перевозки автомобильным транспортом. Всего организовано 330 муниципальных и 112 межмуниципальных маршрутов, которые функционируют круглогодично. Наибольший объем перевозок пассажиров, около 80%, сосредоточен в Липецке. В них задействовано почти 650 транспортных средств. Летом 2022 года запланирован полный перевод системы общественного транспорта региона на тендерную основу, с помощью которой будут выбирать перевозчиков для обслуживания маршрутов. Илья Тузов отметил, что контрактная система позволит привлечь перевозчика к ответственности за качество предоставляемых услуг.

Кроме того, для повышения качества транспортного обслуживания населения Липецкой агломерации в 2020 году муниципальное предприятие по договору лизинга приобрело 32 низкопольных автобуса большого класса марки ЛиАЗ-529267. Закупка машин стала возможной благодаря включению в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» программы по обновлению пассажирского транспорта. Эта подпрограмма начала действовать в 2020 году по инициативе Министерства транспорта РФ. В её рамках перевозчики могут получить федеральную поддержку с применением механизма льготного лизинга на приобретение транспортных средств — с 60% скидкой. Заявки на получение поддержки подали 85 субъектов России. По результатам конкурсной оценки отобрали 12 регионов, Липецкая область попала в их число.

Всего в рамках программы обновления городского пассажирского транспорта только в 2019 году пассажирский парк региона пополнился на 195 новых автобусов общей стоимостью более миллиарда рублей. Из них 169 единиц техники было приобретено в рамках государственной программы Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области».

К спутниковому мониторингу ГЛОНАСС в Липецкой области подключено более 1350 единиц подвижного состава, в том числе пассажирский автотранспорт, дорожно-строительная техника, школьные автобусы. В 2020 году система была модернизирована, что также позволило обеспечить интеграцию областного пассажирского транспорта с приложением «Яндекс.Карты» для отображения на экране смартфона.

В рамках развития и обновления Автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) в 80% транспортных средств установлено современное терминальное оборудование. Оно поддерживает оплату бесконтактными банковскими картами MasterCardPayPass™️, VISA PayWave™️, МИР, а также оплату с помощью мобильных платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

Опыт Липецкой области – как комплексный и системный – был высоко оценен участниками круглого стола. Теперь будут рассмотрены варианты его применения в научно-практической деятельности профильных ведомств.