Заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов принял участие в работе круглого стола, который прошел в Общественной палате РФ. Одной из тем встречи стал вопрос перспективных направлений развития транспортной системы страны. На примере Липецкой области участникам из научного сообщества и Минтранса России был представлен практический опыт функционирования транспортной системы в регионе.

Илья Тузов отметил, что доступ к безопасным и качественным транспортным услугам определяет эффективность работы и развития производства, бизнеса и социальной сферы, а Липецкая область занимает выгодное транзитное положение в географическом и экономическом пространстве для достижения этих целей.

Транспортный комплекс Липецкой области включает автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт. Воздушное сообщение представлено международным аэропортом «Липецк», обеспечивающим прием и отправление пассажирских авиалайнеров. В 2020 году из воздушной гавани выполнялись регулярные авиарейсы по маршрутам «Липецк-Москва» и «Липецк-Санкт-Петербург». В текущем году дополнительно организованы субсидированные рейсы в Казань, Минеральные Воды, Сочи, Анапой, Симферополь. С апреля планируется международные перелеты в Турцию. Модернизированная взлетно-посадочная полоса и новое светосигнальное оборудование позволяют принимать среднемагистральные пассажирские воздушные суда большой вместимости.

Регион располагает развитой сетью железных дорог. Узловыми железнодорожными станциями, обслуживающими пассажиров, являются Елец, Грязи-Воронежские, Раненбург, к крупным грузовым узлам относится станция Казинка.

В соответствии с поручениями Президента России, в регионе сохраняются объемы движения пригородных поездов: по 9 маршрутам курсируют 30 пригородных поездов. В год пригородным железнодорожным транспортом пользуется около миллиона пассажиров.