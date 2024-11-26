Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году дорожники отремонтировали еще 20 км трассы Хлевное-Тербуны, напрямую соединяющей два соседних райцентра. Дорога общей длиной 64 км входит в опорную сеть региона, это часть кратчайшего маршрута Липецк- Курск. В сутки здесь проезжают около 5 тыс. автомобилей. Такие направления ремонтируются в приоритетном порядке.

Первый 4-километровый объект ремонта расположен в Хлевенском районе, в районе деревни Аникеевка. Второй участок протяжённостью 16 км – возле Тербунов. Подрядчик укрепил основание в местах сильных просадок, восстановил кромку дороги, частично снял старое покрытие, уложил два слоя нового асфальтобетона, привел в порядок обочины, автобусные остановки и водопропускные трубы. Контакт предусматривает также замену знаков и барьерного ограждения. Возле переходов появились дополнительные знаки. Покрытие уже прошло экспертизу в дорожной лаборатории, гарантия на него составит 4 года.

На сегодня 88 % автодороги Хлевное – Тербуны находится в нормативном состоянии, это хороший показатель. К 2028 году требованиям должны соответствовать 85% всей опорной дорожной сети Липецкой области.

«В текущем году в области по нацпроекту отремонтируют 340 километров региональных дорог. Задача на ближайшие пять лет – привести в нормативное состояние 85% региональных трасс», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.