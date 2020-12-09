Трех мастеров производственного обучения в Липецкой области наградят региональными премиями

На комитете облсовета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи депутаты рассмотрели и одобрили кандидатов на присуждение областной премии мастерам производственного обучения за 2020 год. Ежегодно присуждается три премии в размере 50 тысяч рублей каждая.

В этом году к такой награде представлены: Александр Аносов – мастер производственного обучения Чалыгинского аграрного колледжа, Вишнякова Галина – мастер производственного обучения Липецкого техникума сервиса и дизайна, Марина Кудряшкина – мастер производственного обучения Липецкого техникума общественного питания.

Все кандидаты достигли высоких результатов в обучении и воспитании обучающихся.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на декабрьской сессии регионального парламента.