В 8.00 в Липецкой области открылись 278 избирательных участков, сообщает LipetskMedia. С 17 по 19 сентября 2021 года в cтране проходят выборы различного уровня. Россияне выбирают новый состав Госдумы восьмого созыва. В Липецкой области также состоятся выборы депутатов областного Совета седьмого созыва, выборы депутатов Советов сельских поселений: Преображенский сельсовет Измалковского района, Ищеинский сельсовет и Сотниковский сельсовет Краснинского района.

Голосование продлится три дня, это поможет избежать массового скопления людей в условиях пандемии коронавируса, потоки на вход и выход с участков будут разделены. Всем избирателям измеряют температуру, а также выдают средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Для голосования используются одноразовые ручки.

Выборы проходят под тотальным контролем наблюдателей и общественных организаций. За ходом голосования по всей России будут следить 500 тысяч наблюдателей — это больше, чем во время предыдущей выборной кампании в 2016 году, почти вдвое. Среди наблюдателей — представители 14 политических партий, принимающих участие в выборах, а также блогеры и лидеры общественного мнения.

Также на избирательных участках в стране установили свыше 100 тысяч камер видеонаблюдения. Они круглосуточно записывают процесс голосования. Видеотрансляция будет доступна в общественных штабах по наблюдению, которые есть в каждом регионе. В нашем регионе презентация Центра общественного наблюдения состоялась в прошлую пятницу. Он будет работать на базе Общественной палаты Липецкой области