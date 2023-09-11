Выборы 8 – 10 сентября на территории Липецкой области прошли в штатном режиме без существенных замечаний. Об этом губернатору региона Игорю Артамонову доложил председатель облизбиркома Сергей Елманов на еженедельном оперативном совещании в правительстве.

Самой масштабной кампанией на территории региона стали дополнительные выборы в Госдуму по 114 одномандатному избирательному округу. Правом голоса обладали 453 914 жителей региона. Работала 421 участковая комиссия. Все избирательные участки были обследованы, выборы прошли безопасно для избирателей. Явка составила 181 159 избирателей или 39,91%. Дистанционно проголосовали 25 933 избирателя (89% от подавших заявления). Данная форма оказалась востребованной избирателями области.

В результате голоса распределились следующим образом: Аверов Д.Л. – 106 525 (58,84%), Емельянов А.В. – 17553 (9,7%), Ксенофонтова Л.В. – 15618 (8,63%), Токарев О.А. – 11783 (6,51%), Токарев С.В. – 25305 (13,98%). Все дни на участках работали наблюдатели от Общественной палаты региона и кандидатов. Видеонаблюдение было организовано на 12 территориальных и 200 участковых комиссиях, трансляция велась в центр общественного наблюдения. За три дня поступило всего 24 обращения – 17 от кандидатов и 7 от избирателей, – в основном без конкретных доказательств о нарушениях.

«Выборы сопровождала напряженная политическая борьба. Кампания на территории региона прошла открыто. Организаторы отработали четко, грамотно и профессионально», – отметил губернатор Игорь Артамонов и поблагодарил облизбирком за проделанную работу.

Также в эти дни проходили четыре кампании по формированию Советов депутатов в Добровском, Становлянском, Измалковском и Воловском муниципальных округах. Там проголосовало 36 585 избирателей, явка составила 62,35%. Советы депутатов муниципальных округов сформированы следующим образом: Добровский округ – 18 мандатов (16 – «Единая Россия», 1 – ЛДПР, 1 – «Справедливая Россия»), Становлянский – 18 мандатов (10 – ЕР, 7 – КПРФ, 1 – самовыдвижение), Измалковский — 20 мандатов (19 – ЕР, 1 – самовыдвижение), Воловский – 15 мандатов (13 – ЕР, 1 – КПРФ, 1 – самовыдвижение). В Данкове вакантный мандат депутата горсовета занял представитель «Единой России». В Куйманском сельсовете Лебедянского района избрались 10 «единороссов».

«Избирательная система региона начинает подготовку к президентской кампании», – сообщил Сергей Елманов.