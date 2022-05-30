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Трейловый забег пройдет в Студеновском карьере в Липецке

3 минуты назад
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Забег по пересеченной местности пройдет 4 июня  в Студёновском карьере Липецка.  Старт организовали добровольцы — призеры международной премии #МыВместе в рамках проекта байк-парк «Студёновский». Добровольческое движение, по мнению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, должно стать эффективной платформой общественно-государственного партнерства и взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти при решении конкретных социальных задач.

«Радует, что в Липецкой области есть такие активные, неравнодушные люди. Это те, кто хочет изменить мир вокруг себя, сделать его лучше. И мы обязательно будем помогать им», — подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

«Трейл «Студёновский» сочетает в себе элементы кросса и горного бега. В Студеновском карьере есть и перепад высот, а тропы для бега выбраны с учетом естественного природного ландшафта. К тому же спортсмены могут насладиться не только необычным рельефом, но и удивительными видами Студеновского карьера во время бега, отмечает один из организаторов соревнований Алексей Анучин. Трасса пролегает в чаше карьера и стелется вдоль многометровых терриконов. На выбор участникам будет предложено три дистанции – 5, 10, 15 км. Старт забега в 15-00. Зарегестрироваться на забег можно   в группе.

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