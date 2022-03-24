В школах Липецка, где реконструируют спортивные площадки, проводят встречи с местными жителями и родителями учеников. Цель собраний – презентовать уже созданные проекты и обменяться идеями, как сделать пространства для занятий более удобными и функциональными.

Напомним, в этом году в Липецке по инициативе главы региона Игоря Артамонова приведут в порядок семь пришкольных спортплощадок. По результатам голосования на портале «Открытый Липецк» работы проведут в учреждениях №5, 6, 37, 40, 51, 54, 63.

Сегодня, 24 марта, встреча с активом района прошла в школе №63. Как отметил её директор Сергей Керекелица, площадка должна быть интересна не только детям, но и жителям близлежащих домов.

— Благодаря жителям микрорайона, мы выиграли голосование, которое позволит нам благоустроить спортивное пространство. После этого мы провели опрос на тему того, что ученики, их родители и другие липчане хотят видеть на площадке, подготовили проект. В результате пришли к выводу, что нам нужно футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, тренажёрный комплекс, площадка для игры в волейбол и баскетбол, гимнастическая площадка для учеников старших классов и воркаут-зона, — говорит Сергей Керекелица. – Родители просят обратить внимание на освещение площадок. Мы уже ведём переговоры, чтобы сделать пространства комфортными, светлыми и безопасными.

Изюминкой станет создание детского автогородка, где ребята смогут обучаться правилам безопасного поведения на дорогах. На учебно-тренировочной площадке смоделируют проезжую часть со светофорами, пешеходными переходами и остановками. Правила дорожного движения можно изучать как с точки зрения пешехода, так и с позиции водителя.

Представители родительского сообщества также поинтересовались, можно ли на территории школы заливать каток в зимнее время. Директор пояснил, что у площадок для занятий спортом будет прорезиненное покрытие, а при организации катка есть большой риск повредить его лезвиями коньков. Кроме того, на расстоянии нескольких домов, во дворе дома №6 по проспекту 60-летия СССР, есть хорошая хоккейная коробка, которую ежегодно заливают.

Как рассказала заместитель председателя департамента образования Елена Яковлева, липчане активно подключились к обсуждениям, во всех школах педагоги получают обратную связь от родительского сообщества и актива района. В ближайших планах – утвердить проекты и приступить к разработке проектно-сметной документации. Основные работы начнутся летом.