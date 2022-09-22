Подведены итоги первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников в области физической культуры и спорта. Намик Айдемиров — тренер-преподаватель по дзюдо детско-юношеской спортивной школы «Дельфин» Становлянского района стал лауреатом конкурса в номинации «Шаг в профессии», в которой участвовали педагоги из 30 регионов.

Профессиональное мастерство оценивалось по видеофрагменту занятия, видеоролику «Визитная карточка», эссе «Педагогический взгляд в будущее» и методическому кейсу наработанных материалов. Намик Гаджикеримович — мастер спорта по дзюдо, чемпион России. Он тренирует более 40 воспитанников в трех возрастных группах. В активе молодого педагога победы воспитанников в областных и всероссийских соревнованиях, золотые и серебряные знаки отличия ВФСК «ГТО», выполненные спортивные разряды.

«Тренер заслуживает большого уважения, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Очень приятно, что у нас есть такие педагоги, которые воспитывают спортсменов, достойно представляющих регион на соревнованиях».