Тренинг АО «Корпорация МСП» — «Самозанятость: инструкция по применению» состоялся на днях в Добринском районе. Обучение прошло в рамках реализации плана работ Центра поддержки предпринимательства Липецкой области. Он является структурным подразделением АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

Об использовании налога на профессиональный доход узнали 17 участников тренинга. Это недавно зарегистрированные и опытные самозанятые, ведущие деятельность в различных отраслях бизнеса — сельское хозяйство, юридические и бытовые услуги, сфера бьюти-индустрии, общественное питание, образование и многие другие. В программе тренинга были разобраны основные понятия, связанные с применением налогового режима «Налог на профессиональный доход»; основные преимущества и ограничения использования налогового режима «Налог на профессиональный доход»; алгоритм перехода к применению налогового режима «Налог на профессиональный доход». Также участники тренинга получили информацию о мерах поддержки самозанятых и узнали о типовых жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются самозанятые.

Для более детального понимания этого налогового режима и полученных знаний, участники и тренер провели интерактивное упражнение «Личный кодекс самозанятого», в ходе которого совместно сформировали портрет самозанятого, обсудили тайм-менеджмент таких предпринимателей, выявили главные «боли» самозанятых и проанализировали возможные способы поиска клиентов, а это является одной из самых актуальных задач.