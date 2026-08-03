Тренировки для ума проводят в «Моих социальных центрах» Липецка и Ельца

Регулярные интерактивные тренинги «Компас ясного ума». в рамках проекта «Липецкое долголетие» и Школы когнитивного здоровья проходят в «Моих социальных центрах» Липецка и Ельца.

Занятия направлены на развитие когнитивных способностей и профилактику возрастных умственных расстройств у пожилых людей. Программа включает пальчиковую гимнастику с массажными мячами, логические задачи и сбор крупных пазлов, игры на пространственное мышление, арт-терапию и работу с мандалами, а также упражнения с метафорическими картами.

В Липецке встречи проводятся каждую среду, в Ельце – каждый второй и четвёртый четверг месяца. Записаться можно по телефону +7 (4742) 55-70-01 (доб. 775) или 8-800-450-48-48 (доб. 2), лично в центре или через интерактивную карту на официальном сайте проекта «Липецкое долголетие» по ссылке.

Учреждения «Мой социальный центр» открыты по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, а проекты, направленные на увеличение продолжительности и повышение качества жизни старшего поколения.

«Серебряный возраст – время новых возможностей и реализации накопленного опыта. Мы создаем в регионе все условия для того, чтобы старшее поколение могло вести активный образ жизни, находить единомышленников и делиться своей мудростью с молодёжью. Это важнейшая часть нашей социальной политики, направленной на повышение качества жизни всех категорий граждан», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.