Тренировочный ЕГЭ по информатике в компьютерной форме прошел в Липецкой области

Тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме прошел сегодня в Липецкой области. В регионе было организовано восемь пунктов проведения экзамена. Участие в апробации приняли 75 выпускников, которые планируют сдавать ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2021 году, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

До 2020 года включительно участники ЕГЭ по информатике выполняли экзаменационную работу на бумажных бланках. Однако для улучшения проверки навыков обучения по данному предмету и в связи с запросом общественно-профессионального сообщества было принято решение о переводе экзамена в компьютерную форму. Впервые ЕГЭ по информатике на компьютерах будут сдавать выпускники 2021 года.

«Тренировочный экзамен проводится в целях отработки организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении компьютерного ЕГЭ. Сегодня в пунктах проведения мы задействовали технику всех видов. Это позволит минимизировать возможность технических сбоев при проведении экзаменов», – прокомментировала проведение апробации начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Школьники выполняли 27 заданий, из них 10 отнесены к базовому уровню сложности, 13 – к повышенному и 4 – к высокому. Ответы проверяются автоматически. Несмотря на новую форму проведения, продолжительность экзамена осталась прежней и составила 3 часа 55 минут. Тренировочный экзамен в Липецкой области прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности.

«Мы очень многое делаем в регионе для того, чтобы система образования становилась все более высокотехнологичной и современной, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Заметны успехи в этой сфере. Уверен, что и в дальнейшем эта работа будет столь же эффективной».