1 декабря исполнилось два года с момента вступления в силу закона о госпабликах. Его реализацию и перспективы развития экосистемы официальных сообществ в социальных сетях обсудили в рамках выездного заседания Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Инициатор закона, председатель ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что сегодня госпаблики – это самая масштабная инфраструктура для информирования населения о работе органов власти, эффективный механизм для решения социально значимых вопросов. С начала 2024 года через соцсети поступило более 7 млн обращений. 65% из них жители оставили через госпаблики.

«Главная задача, которую мы перед собой ставили, разрабатывая и принимая этот закон, –обеспечить прямую и простую коммуникацию между любым гражданином и органами власти на всех уровнях. Сегодня сообщество с меткой «госорганизация» – это гарантия достоверной информации и безопасной цифровой среды вокруг человека. Важно, чтобы гражданин на отечественных площадках не только узнавал о работе учреждения, но и мог написать о своей проблеме и получить помощь», – отметил Александр Хинштейн.

Общее число госпабликов в России – 175 тыс. Больше половины из них – это страницы образовательных учреждений, детских садов. Аудитория официальных сообществ превышает 50 млн уникальных пользователей. В Липецкой области больше 1500 госпабликов. У них почти 1,5 млн подписчиков.

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олега Качанова, инфраструктура для общения граждан и государства в интернете за два года действия закона создана в полном объеме, выстроен единый порядок работы госорганов в соцсетях.

«Среднее количество госпабликов, на которые подписан один человек, примерно 3,3. Гражданам удобно пользоваться этим каналом взаимодействия. Они не только получают информацию, но и имеют возможность обратиться в органы власти, например, с использованием виджетов, так называемых, элементов платформ обратной связи Госуслуг», — рассказал Олег Качанов.

Как отметил генеральный директор АНО «Диалог Регионы», головной организации Центров управления регионами и координатора проекта по развитию госпабликов, Владимир Табак, результаты социологических опросов подтверждают, что решение об обязательном ведении страниц нашло большой отклик у россиян.

«Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 33% жителей России читают и подписаны на госпаблики. Для нас это большая ответственность. Одна из следующих задач – работа над точками роста: создание универсального набора функций в паблике для граждан независимо от масштаба страницы, поддержка администраторов страниц, повышение качества контента. В приоритете – польза для человека».

Напомним, закон о госпабликах, который внес изменения в федеральный закон N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», вступил в силу 1 декабря 2022 года. Он обязал органы власти и подведомственные учреждения федерального, регионального и муниципального уровней вести страницы в соцсетях. Для запуска и развития проекта работе в интернете было обучено 203 тыс. специалистов госорганизаций — администраторов официальных сообществ.

Фото: АНО «Диалог Регионы»