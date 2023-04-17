Осенью Липецкая область впервые в истории станет точкой притяжения более чем тысячи творческих людей с инвалидностью. С 5 по 9 сентября в областном центре пройдет финал Третьих международных инклюзивных взрослых творческих игр — это состязания в области высших достижений в культуре и искусстве среди победителей региональных фестивалей России и стран мира из числа людей с инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов. Об этом сегодня журналистам рассказали губернатор региона Игорь Артамонов, глава Липецка Евгения Уваркина и директор объединения «Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт» Наталья Крель.

Конкурсная программа проводится в очном и заочном форматах. Отборочный этап, стартующий в апреле, проводится в регионах, которые по итогам творческих состязаний сформируют делегации для участия в финале. Ожидается, что в Липецк приедут 1200 человек. Они будут соревноваться в 32 номинациях по восьми видам искусства. От Липецкой области планируется участие 120 человек.

«Для Липецкой области это возможность выявить и поддержать творческих людей с инвалидностью, а также создать для них условия в самореализации. Предусмотрены и мероприятия для участников СВО. Им необходима поддержка как в трудоустройстве, так и в социальной адаптации. Мы направили приглашения во все субъекты, в том числе Донецкую, Луганскую области и дружественные зарубежные страны», – сказал Игорь Артамонов.

Уже создана рабочая группа, которая работает над оценкой инфраструктуры города с точки зрения доступности среды для людей с различной инвалидностью. Это исследование поможет привести к стандарту те пространства, которые в этом нуждаются, что позитивно скажется на облике города в целом и появления в нем универсальной среды для всех. Что касается основных площадок, где пройдут мероприятия – их две. Это дворец спорта «Звездный» и Зеленый остров. Подобного масштаба событие для Липецка очень важно, так как сможет познакомить широкую аудиторию с инклюзивными достижениями в области культуры, а также развивать инклюзивное общество в целом.

Наталья Крель сформулировала этот принцип как 4D-формат Липецкой области: «добро» — «доверие» — «доступность» — «добровольчество». Она рассказала о том, что проведение Игр поможет развить туристический потенциал региона за счет создания универсальной индустрии гостеприимства, а также повысить его инвестиционную привлекательность.

Она поблагодарила руководителей области и города за готовность взяться за столь сложную задачу – в короткие сроки изменить пространства, чтобы принять сотни особых участников. Именно эта готовность стала основополагающей при выборе территории для проведения финала Игр.

Также Наталья Крель поделилась вдохновляющими историями о том, как на предыдущих Играх создавались семьи из участников, а также о целительном влиянии музыкальных занятий на онкобольных детей.

Игры предусматривают помимо творческой, обширную деловую и культурную программу с участием экспертов в области культуры, реабилитации, арт-терапии, общественных деятелей, представителей власти, НКО, прессы и бизнеса, академического сообщества. Традиционно в рамках события проводится научно-практическая конференция, посвященная различным аспектам инклюзии.

Будут разработаны специальные экскурсионные программы и маршруты, проведено обучение волонтеров, запланировано создание детского и взрослого инклюзивных пресс-центров. В рамках проекта «Инклюзивный волонтёрский корпус для помощи людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» при поддержке Фонда президентских грантов состоится обучение по взаимодействию с людьми с инвалидностью руководители административных структур, представителей бизнеса, студентов, школьников.

Мероприятия реализуются совместно правительством Липецкой области, администрацией города Липецка, Союзом всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт», ассоциацией «Больше чем добро», общественной организацией «Центр поддержки культурных традиций «Культура-Взаимодействие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.