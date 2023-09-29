В регионе

Третий липецкий артдивизион встречает новых бойцов

13 минут назад

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Добровольцы из Липецкой области продолжают пополнять ряды третьего артиллерийского дивизиона, созданного в регионе. Накануне состоялась отправка бойцов из Липецка в место прохождения боевого слаживания.

На службу отправились 34 человека. Каждый получил от региона рюкзаки, в которых есть необходимые на первое время вещи и аптечка.

«Формирование третьего липецкого дивизиона идёт достаточно активно. Мы на связи с бойцами, проходящими боевое слаживание. Подготовка ведётся хорошо. Нет сомнений, что наши бойцы будут с достоинством и честью защищать Родину», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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