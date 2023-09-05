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Третий липецкий артиллерийский дивизион отправился на боевое слаживание

11 минут назад

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Липецкая область формирует третий именной артиллерийский дивизион. Накануне состоялась отправка его первых бойцов. Контракт заключили 33 человека. В ближайшее время они будут проходить боевое слаживание.

По поручению губернатора Липецкой области бойцам выдали укомплектованные рюкзаки. В каждом из них спальный мешок, зарядное устройство, аптечка, бельё и другие предметы первой необходимости.

«Мы поддерживаем бойцов всех наших именных подразделений, находимся на связи с командованием, которое неоднократно положительно отзывалось о доблести и мужестве липчан. Третьему подразделению с нашей стороны также будет обеспечена всесторонняя помощь», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В ближайшее время третий липецкий артдивизион будет доукомплектовываться, желающие пополнить его ряды уже обратились в военкомат.

Узнать подробности о службе по контракту можно по номеру: 117. Также работает круглосуточная горячая линия: 8 (4742) 27-09-38. Пункт отбора на военную службу в Липецке находится по адресу: ул. Плеханова, 53а.

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