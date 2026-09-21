Третий «Мой социальный центр» открылся в Липецкой области

На Соколе в Липецке открылся «Мой социальный центр» для людей старшего поколения. Он оснащён современным оборудованием и спроектирован с учётом требований доступной среды: удобные зоны отдыха, адаптированные помещения и спортивный инвентарь, позволяющие проводить массовые и профильные мероприятия.

Созданы все условия для занятий спортом, творчеством и встреч. Современный спортивный зал с тренажёрами и зоной для настольного тенниса, кулинарная студия, творческая мастерская, кабинет красоты, массажные кресла и просторный танцевальный зал. Все услуги предоставляются бесплатно.

В день открытия активисты движения пообщались с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и предложили ряд инициатив. Они выразили желание не только активно проводить время в центре, но и передавать свой опыт и знания молодому поколению.

На сегодняшний день «Липецкое долголетие» объединяет всё больше жителей региона. Уже присоединилось более 48 тысяч участников по всему региону. Первый «Мой социальный центр» был открыт в Липецке в конце 2023 года на улице Первомайской. Ещё один подобный центр с весны 2025 года работает в Ельце. Ежедневно их посещают около 500 человек. Новый центр стал третьим. Центры – доступные и комфортные площадки для активной жизни старшего поколения и людей, нуждающихся в социальной реабилитации.

«Это замечательный центр, в котором есть абсолютно все для комфортного пребывания в нем. Но самое главное — здесь есть душа, тепло и забота. Я уверен, что все посетители оценят его по достоинству и почувствуют себя как дома», — отметил губернатор ЛО Игорь Артамонов.