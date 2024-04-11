Третий ночной партизанский забег пройдет в Липецке накануне Дня Победы – 8 мая. Регистрация для участия в спортивном событии откроется 12 апреля на сайте. Присоединиться могут все желающие бесплатно. Спортсменам предложат две трассы – 900 метров (дети от 6 до 13 лет) и 9 км (от 14 – 99 лет). 1500 человек в едином ритме пробегут дистанцию в память о Героях Советского Союза.

В мае 1942 года, когда над Липецком нависла угроза захвата немцами, в городе создали партизанский отряд с названием «Смерть оккупантам». Его командиром назначен Иван Науменко, комиссаром – Федор Востриков. В отряде состояли 26 человек – автоматчики, подрывники, гранатометчики, стрелки, два радиста и медсестра Вера Махиня.

«Сочетание спорта и патриотической составляющей в одном мероприятии – правильное решение. Это позволяет объединить людей, которым близко только одно из этих направлений и заинтересовать их во втором. Любители физкультуры станут более вдумчивыми, патриоты – более спортивными», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме того, в этот день липчане могут принять участие в спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы». Она пройдет на Зеленом острове в 16.00. Участникам необходимо отжаться от пола столько раз, сколько дней минуло с конца Великой Отечественной войны. В общей сумме 28 854 раза. Девушки вместо отжиманий могут приседать. Таким образом, липчане почтут память героев нашей великой страны.

Принять участие может любой желающий. Первые 400 человек, выполнившие упражнение более 50 раз, будут отмечены дипломами и медалями. С более подробной информацией об акции и условиями проведения можно ознакомиться в группе ВКонтакте. Акция проходит в рамках социального проекта «Здоровое наследие» с использованием средств Фонда президентских грантов.