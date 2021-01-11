Третья четверть в учебных заведениях Липецкой области началась в очном режиме. Большинство школ региона работают штатно. Из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в двух школах Добринского и Липецкого районов закрыты 12 классов, 175 учеников обучаются дистанционно. По этой же причине полностью закрыты две школы в Задонском районе. Для 898 учеников организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

В связи с заболеваемостью дошкольников острыми респираторными вирусными инфекциями закрыт один детский сад в Краснинском районе. 19 воспитанников находятся под присмотром родителей.

По данным на 11 января 2021 года, в Липецкой области нет учебных заведений, закрытых на карантин в связи с ситуацией с COVID-19.

«Мы призываем муниципальные отделы образования усилить контроль за ситуацией. Нам нужно защитить и сохранить здоровье не только школьников и воспитанников детских садов, но и педагогов. После зимних каникул учебные заведения региона продолжат работу с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Напомним, в соответствии с новыми санитарными правилами об организации образовательного процесса в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса во всех образовательных организациях расписание составлено с учетом реализации требования Роспотребнадзора о максимальной разобщенности детей (использование всех возможных входов в школу, смещенный график занятий, кабинетная система). В каждой образовательной организации утвержден план профилактических мероприятий. Непременные условия работы: термометрия 2 раза в день детей и педагогов, обязательное проветривание классов и рекреаций.