Третью Школу креативных индустрий откроют в Липецкой области

В Липецкой области появится третья Школа креативных индустрий. Её откроют на базе Детской музыкальной школы имени К. Игумнова в Лебедяни: министерство культуры РФ одобрило заявку учреждения.

В региональном минкультуры отметили, что новая Школа станет площадкой молодёжи, заинтересованной в креативных профессиях. Направлений обучения будет три. Откроются: студия звукорежиссуры, где ребята будут изучать основы записи звука и аудиомастеринга, научатся работать с профессиональным оборудованием; студия электронной музыки с синтезаторами и другими инструментами: здесь можно будет создавать треки и продвигать их на различных площадках; студия фото- и видеопроизводства для погружения в фотографию, видеомонтаж, графический дизайн и постпродакшн.

«Поддерживаем наших ребят в их стремлении к творчеству. Здорово, что в нашем регионе появится ещё одно пространство, где они смогут развиваться, разрабатывать и защищать свои проекты. Обязательно встретят друзей и наставников и, может быть, найдут дело всей жизни», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Планируется, что Школа креативных индустрий в Лебедяни откроется в 2026 году.