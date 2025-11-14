Тревожный диагноз: почему дети перестали говорить?

День логопеда — профессиональный праздник педагогов, которые специализируются на нарушениях речи и способах их преодоления. К сожалению, с каждым годом становится все больше детей, нуждающихся в помощи таких специалистов.

Почему так происходит и как помочь дошколятам и младшим школьникам научиться говорить правильно и четко — наш разговор с логопедом-дефектологом высшей категории лицея №1 п. Добринка Еленой Сергеевной Медведковой.

— Елена Сергеевна, у Вас большой опыт работы логопедом. Вы можете сравнить, насколько усугубилась проблема с речью у детей, допустим, за последние два десятка лет?

— По моим наблюдениям, с каждым годом становится все больше детей, нуждающихся в помощи логопеда. Если раньше, к примеру, из трех параллельных классов можно было набрать для занятий группу из 10-15 человек, то сейчас их стало в два раза больше, то есть большая часть класса нуждается в коррекции речи. Вы удивитесь, но даже в первом классе есть ребята, которые очень плохо говорят, не произносят полностью слова. Я уж не говорю об отдельно взятых звуках «ш», «л», «р», «ж»…

— В чем причина задержки в развитии правильной речи?

— Их несколько. К примеру, физическая, когда не развит речевой аппарат. Но чаще всего — недостаток общения с родителями и сверстниками, если папы и мамы перепоручают воспитание ребенка телефону или компьютеру, занимаясь своими, как им кажется, неотложными делами. Не разговаривают с малышами, не читают сказки. Современные шестилетние дети часто не знают таких сказок, как «Колобок» или «Курочка Ряба». Такие ребята нуждаются в помощи специалиста.

— Разрешимы ли эти проблемы?

— Конечно, если работать над ними логопед и родители будут сообща. Причем, чем раньше начать это делать, тем быстрее наступит нужный эффект. Если ваш ребенок в три года не умеет строить предложения, а в пять не произносит все звуки — это уже повод обратиться за помощью к специалисту. Внимательные родители должны позаботиться о том, чтобы их ребенок пошел в школу, умея элементарно правильно говорить. От этого будет зависеть его успеваемость.

На практике же чаще бывает так, что упущенное время приходится наверстывать в начальной школе. Я сейчас два раза в неделю (а при необходимости и три) занимаюсь с учениками первых-третьих классов. Мы делаем артикуляционную и дыхательную гимнастику, развиваем мелкую моторику и т.д. У одних детей исправление речи происходит быстрее, у других медленнее. Кому-то требуются индивидуальные занятия.

— Чтобы Вы посоветовали в этой связи родителям?

— Если у ребенка есть проблема — не надо ждать, что все само пройдет. Лучше сразу обратиться за помощью к специалисту. А потом заниматься вместе с ребенком, выполняя домашнее задание от логопеда. Ну и, конечно, уделяйте больше внимания своим деткам: общайтесь, играйте, читайте детские книжки. Родительская любовь и внимание — лучший помощник в воспитании.

«Здоровье детей — наш главный приоритет. Особое внимание мы уделяем развитию системы ранней помощи, чтобы своевременно выявлять проблемы и оказывать необходимую поддержку детям и их родителям», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Досье

Елена Сергеевна Медведкова окончила Московский государственный открытый педагогический институт. Два года работала в столице, а в 1998-ом устроилась по специальности в Добринскую среднюю школу №1, позже получившую статус лицея, где и трудится по настоящее время.