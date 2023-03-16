Жители и предприятия Елецкого района активно помогают своим землякам, которые сейчас служат в зоне проведения специальной военной операции. Накануне ельчане отправили военнослужащим очередной гуманитарный груз – два грузовика и один внедорожник, а также генераторы, маскировочные сети, запчасти для техники, продукты и многое другое.

По инициативе Союза женщин Елецкого района в местные казаки передадут подарки и одежду в детские дома и интернаты Донбасса. В санчасти доставят медикаменты.

В Луганскую Народную Республику из Ельца поехала посылка с гостиницами для «бабули». Так волонтёры называют одинокую 85-летнюю Екатерину Ивановну, оставшуюся в своем доме в зоне боевых действий. Российские солдаты оберегают женщину и помогают ей.

Как сообщил глава Елецкого района Олег Семенихин, только в этом году муниципалитет отправил в зону СВО гуманитарную помощь на сумму более 12 млн рублей.