Фонд капитального ремонта Липецкой области раньше срока начал работы по плану 2024 года. Всего будет заменен 161 лифт в 58 домах. По поручению губернатора Игоря Артамонова софинансирование капремонта многоквартирных домов увеличено в пять раз, на это выделено 515 млн рублей. Основная часть этих средств пойдёт на замену старых лифтов. В 58 многоэтажках появится 161 новый подъёмник. Модели повышенной безопасности, энергосберегающие, с аудиодиспетчером, на кнопках надписи на шрифте Брайля для незрячих людей. В прошлом году были проведены закупочные процедуры и выполнены строительно-монтажные работы по замене 37 лифтов в 12 домах по плану 2024 года. В данный момент работы ведутся в 33 многоэтажках, в процессе замены 82 лифта.

«Вопрос замены лифтов в многоквартирных домах напрямую связан с безопасностью и комфортом граждан, а также доступностью жилого сектора для маломобильных групп населения. Более того, это федеральная задача, с которой мы должны справиться качественно и в установленные сроки», – подчеркнул Игорь Артамонов.

По регламенту Таможенного союза до 15 февраля 2025 года необходимо заменить все лифты старше 25 лет. В тех домах, где требования не будут соблюдены, управляющим компаниям придется остановить лифты для безопасности жителей. В рамках региональной программы планируется заменить в этот срок все лифты с истекшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регоператора. Работы по плану 2024 года планируется завершить до конца мая. Далее стартует замена лифтового оборудования по плану 2025 года.

Кроме того, необходимо заменить 260 единиц лифтового оборудования, у которого закончился межремонтный срок, в 76 многоэтажках на специальном счете. Но только один из вышеуказанных домов имеет необходимую сумму. Собственникам помещений в этих домах необходимо выбрать один из вариантов: принять участи в федеральной программе, которая дает возможность заменить лифты по фиксированной цене с рассрочкой оплаты 50% стоимости замены на срок до пяти лет или перейти в «общий котел».

«Мы активно информируем собственников таких домов о необходимости замены лифтов в срок. Однако, решение им нужно принять самостоятельно и в скором времени, чтобы успеть установить новое оборудование до 15 февраля следующего года. В данный момент от жителей 34 домов поступили заявки-анкеты для того, чтобы рассчитать конкретные параметры их участия в программе рассрочки, 30 из них уже одобрены, а жители пяти многоэтажек сменили способ формирования фонда капитального ремонта со специального счета на счет регионального оператора», — прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексей Костин.

Замена лифтового оборудования – долгий и трудоемкий процесс. В среднем, он занимает три месяца. Взамен старых жители получают новые, современные, энергосберегающие модели лифтов, которые будут значительно безопаснее и эстетичнее своих предшественников. Для удобства жителей в лифтах размещают кнопки со шрифтом Брайля, на табло показывается дата и время, аудиодиспетчер сообщает этаж, во время поездки играет музыка.

Капремонт лифтового оборудования проводится при софинансировании из областного бюджета. Общая стоимость замены подъемников в плановом периоде 2023-2025 гг. – более 1,5 млрд рублей. За этот период будут обновлены 494 лифта. Жилищные условия улучшат около 50 тысяч человек.