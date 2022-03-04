Детские школы искусств региона продолжают получать музыкальные инструменты и оборудование в рамках реализации национального проекта «Культура».

В детскую школу искусств № 3 города Ельца в части оснащения ДШИ в 2022 году музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами поступили аккордеон Weltmeister, два баяна «Этюд», заказная хроматическая гармонь, струнно-смычковые инструменты.

Участником программы федерального проекта «Культура» стала липецкая детская школа искусств № 7, которая получила первый подарок от тульских мастеров – новенький баян «Тулячок» — замечательный выборный инструмент для начинающих музыкантов, готовых перенять все секреты исполнительского мастерства.

— Сердечно благодарим мастеров фабрики «Тульская гармонь» и всех, кто причастен к проекту «Культура»! — прокомментировали в ДШИ №7 поступление музыкального инструмента.

Улучшение материально-технической базы – это один из самых важных компонентов повышения качества и модернизации учебно-воспитательного процесса. В 2022 году закупка производится в рамках реализации областных и муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств.

В «ДШИ № 2» города Липецка поставлена оргтехника ООО «РЭДКОМ». Получены компьютер, принтер, два скоростных сканера Сanon; три ноутбука HP Pavilion на общую сумму 498 780 рублей. Оргтехника необходима для развития информационной среды школы.

Также в липецкую детскую школу искусств № 2 поставлена мебель ООО «КОМУС». Получены 8 мольбертов «Лира», 9 мольбертов «Хлопушка», 12 ученических парт, 26 ученических стульев, 19 кресел для актового зала, 6 шкафов, 9 учительских столов с 9 подкатными тумбами на общую сумму в размере 288 613 рублей. Поступление 97 единиц новой мебели преобразили помещения школы.

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура» была проведена модернизация 4 ДШИ Липецкой области: Боринская ДШИ, ДШИ с. Красное, ДШИ с. Хлевное, ДШИ № 3 г. Липецка. На капремонт и реконструкцию детских школ искусств на условиях софинансирования было направлено 92,1 млн рублей.

Большая работа была проведена по оснащению 11 ДШИ новыми музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебно-методической литературой на 49,4 млн руб., из них музыкальные инструменты – 34,6 млн руб., оборудование – 13,4 млн руб., учебная литература – 1,4 млн руб.

— В 2022 году планируется отремонтировать 5 ДШИ в регионе. На эти цели из федерального бюджета направят около 150 млн рублей, — рассказала начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва. — До 2024 года в рамках нацпроекта 37 ДШИ и два колледжа искусств получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

Детские школы искусств играют немалую роль в культурной жизни городов и районов нашей области. Их деятельность охватывает не только обучение одаренных детей тому или иному виду искусства, но и подготовку своих воспитанников к участию в самых различных творческих соревнованиях, концертах, смотрах, мастер-классах, выставках, творческих сменах и иных современных проектах в сфере художественного образования детей. Ряд школ искусств нашей области не один год сами являются организаторами значимых творческих проектов как регионального, так и всероссийского уровней.