Три участка региональных трасс протяжённостью 34,5 км в Усманском районе обновляются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего до конца года будут отремонтированы 39 км, сообщают в регуправлении дорог и транспорта.

Работы на автодороге Пластинка-Гаршино-граница района завершены. Подрядчик уложил здесь 7,7 км нового полотна, оно уже прошло лабораторный контроль. Гарантия на покрытие — четыре года.

Ремонтируются 19 км участка Аксай-Куликово-Боровое. Новая дорожная одежда уже уложена, обочины укреплены. Подрядчик приводит в порядок примыкания и съезды. После обустроит пешеходные переходы по требованиям безопасности: дорога в сёлах Куликово и Боровое ведёт мимо двух школ.

Стартовали работы на участке дороги Бреславка-Московка протяжённостью почти 8 км. Покрытие здесь не меняли 30 лет.

«Безусловно, в ремонте нуждаются не только крупные городские магистрали, но и дороги в небольших населённых пунктах нашего региона. Благодаря средствам нацпроекта мы сможем улучшить транспортную доступность наших сёл и деревень и сделать поездки более комфортными и безопасными», — комментирует губернатор Игорь Артамонов.