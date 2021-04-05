В Центре дополнительного образования Липецкой области подведены итоги регионального тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Более 60 лучших чтецов, прошедших отбор из 2,5 тысяч участников в школах и муниципалитетах, боролись за призовые места на региональном уровне.

Выступления ребят оценивало компетентное жюри: режиссер Липецкого драматического театра Ростислав Семенихин, помощник главного режиссёра Липецкого государственного театра кукол Елена Савинич и ведущий методист Областного центра культуры, народного творчества и кино Илья Заруба.

Так совпало, что региональный этап проходил 2 апреля в Международный день детской книги. Вдохновлённые детскими прочтениями, члены жюри оставили видеопоздравление участникам, в котором назвали имена победителей и призёров регионального этапа конкурса «Живая классика». Трое финалистов отправятся на профильную смену в Международный детский центр «Артек» в мае-июне.

Победители регионального тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2021

1 место: Плохих Алексей (Становлянский р-он). М.Зощенко «Плохой обычай».

2 место: Быкова Александра (г. Елец). Н.Теффи «Экзамен».

3 место: Шумская Юлия (Воловский р-он). А.Чехов «Неудача».