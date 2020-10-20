Три итальянские компании изъявили желание стать резидентами ОЭЗ “Липецк”

На рабочей встрече в формате видеоконфенцсвязи с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым ещё 3 итальянские компании заявили о готовности до конца года подать заявки на включение в число новых резидентов ОЭЗ Липецк.

Такой информацией со своими подписчиками в Инстаграме поделился заместитель губернатора Дмитрий Аверов.

Компании работают в сферах машиностроения, деревообработки, пищевой промышленности. Суммарный объём инвестиций оценивается более чем в 1,5 млрд руб.

Двое инвесторов выражают желание локализоваться на Грязинском участке ОЭЗ, один на Елецком.

“Благодарю нашего друга, давнего партнера и единомышленника Витторио Торрембини, вице-президента Ассоциации итальянских предпринимателей GIM, почетного консула Италии в России за активную популяризацию Липецкой области среди итальянских инвесторов”, – написал Дмитрий Аверов.