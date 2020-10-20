Три итальянские компании изъявили желание стать резидентами ОЭЗ “Липецк”

На рабочей встрече в формате видеоконфенцсвязи с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым ещё 3 итальянские компании заявили о готовности до конца года подать заявки на включение в число новых резидентов ОЭЗ Липецк.
Такой информацией со своими подписчиками в Инстаграме поделился заместитель губернатора Дмитрий Аверов.
Компании работают в сферах машиностроения, деревообработки, пищевой промышленности. Суммарный объём инвестиций оценивается более чем в 1,5 млрд руб.
Двое инвесторов выражают желание локализоваться на Грязинском участке ОЭЗ, один на Елецком.
“Благодарю нашего друга, давнего партнера и единомышленника Витторио Торрембини, вице-президента Ассоциации итальянских предпринимателей GIM, почетного консула Италии в России за активную популяризацию Липецкой области среди итальянских инвесторов”, – написал Дмитрий Аверов.
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На рабочей встрече в формате ВКС с главой региона Игорем Артамоновым @igor_artamonov48 ещё 3 итальянских компании заявили о готовности до конца года подать заявки на включение в число новых резидентов ОЭЗ Липецк @_sezlipetsk Компании работают в сферах машиностроения, деревообработки, пищевой промышленности. Суммарный объём инвестиций оценивается более чем в 1,5 млрд руб. Для коллег из районов @vladimir_roschupkin_ @semenikhin907 добавлю, что двое инвесторов выражают желание локализоваться на Грязинском участке ОЭЗ, один на Елецком. 🤝Благодарю нашего друга, давнего партнера и единомышленника Витторио Торрембини, вице-президента Ассоциации итальянских предпринимателей GIM, почетного консула Италии в России за активную популяризацию Липецкой области среди итальянских инвесторов. #оэз #investlipetsk #экономикаЛО