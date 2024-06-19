Минувшая спортивная неделя принесла паршиновскому «Роднику» и добринскому «Альтаиру» стопроцентный результат. Проведя на двоих три поединка, наши земляки в каждом одержали уверенные победы.

В первенстве Липецкой области среди ветеранов по футболу 8х8 приняли старт десять команд. Второй тур стал для «Альтаира» домашним. На стадионе «Колос», где вот-вот начнется реконструкция, добринцы принимали своего принципиального соперника, липецкий «Атлант». Начало отчетной встречи принесло успех гостям. В сутолоке у хозяйских ворот расторопнее всех оказался форвард липчан, отправивший игровой снаряд в сетку. Своему успеху атланты радовались недолго, статус-кво восстановил елецкий легионер «Альтаира» Александр Адоньев. К слову, за нашу дружину в этом году выступают еще двое футболистов с берегов реки Быстрая Сосна: Игорь Чурляев и Ашот Асатрян. Под занавес тайма хозяева поля развили успех. Цели достиг удар головой в исполнении Владислава Злобина. Вторая половина матча прошла под диктовку «Альтаира». Липчане оборонялись всей командой, не помышляя об атакующих выпадах. Выше всяких похвал играл голкипер «Атланта» Игорь Лысенко, не раз спасавший свои ворота от неприятностей. Однако и он был вынужден капитулировать после разящего выстрела А. Адоньева из пределов штрафной. Итог противостояния – 3:1 в пользу добринцев.

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Хозяева поля не дали гостям ни одного шанса усомниться в своем превосходстве.

Сразу два матча за несколько дней провёл в чемпионате области по футболу «Родник» из Паршиновки. В День России семикратные чемпионы региона на своем поле экзаменовали новичка соревнований, «Газовик» из Задонска. Скажем сразу: испытание лидером гости не выдержали. Приезжая команда сумела продержаться лишь первый тайм. Во втором игровом отрезке хозяева полностью доминировали, что отразилось в четырех забитых мячах. Счет открыл Евгений Чернышов, а затем хет-трик в свой актив записал Артем Тарлыков. За счет опыта «Родник» довел дело до уверенной победы.

В матче с «Темпом» из Доброго паршиновцы в отличие от поединка с задонцами решили не откладывать дело в долгий ящик. И открыли счет уже на первой минуте. После подачи от углового флажка Владислав Колченко неотразимо пробил головой в нижний угол гостевых ворот. В середине тайма «Родник» стараниями того же Колченко закрепил успех. Под занавес первой половины поединка роль голеадора взял на себя Артем Тарлыков. Ведя с разницей в три мяча, второй игровой отрезок стал для паршиновцев пустой формальностью. Хозяева поля не дали гостям ни единого шанса усомниться в собственном превосходстве, записав в свой актив очередные три очка.