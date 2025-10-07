Три липецких бренда стали новыми резидентами пространства «АртПодиум»

Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства подвёл итоги третьего отбора дизайнеров и мастеров в проект «АртПодиум». Пространство, расположенное в ТРЦ «Европа» на улице Советской в Липецке, пополнилось тремя новыми участниками – брендами MAGNÓLIA, I.OLA и кожевенной мастерской Анастасии Логушевой.

Бренд MAGNÓLIA представляет украшения ручной работы из натуральных камней, нержавеющей стали и медицинского сплава с посеребрением. Каждое изделие создаётся вручную с использованием особых техник. Мастерская Анастасии Логушевой специализируется на аксессуарах из натуральной кожи: холдерах, чехлах, ежедневниках и других изделиях в благородных винтажных оттенках, что достигается благодаря особой обработке. Бренд I.OLA под руководством Ирины Шомполовой представляет женскую одежду, сочетающую лаконичность, комфорт и актуальные тенденции.

Теперь «АртПодиум» объединяет 26 липецких брендов. Здесь представлены их коллекции, проходят показы, презентации, творческие встречи со стилистами и образовательные мероприятия.

«Мода – одно из наиболее востребованных направлений креативных индустрий в Липецкой области. Поддержка малого бизнеса способствует росту продаж и развитию данного направления», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект реализуется Липецким областным Фондом поддержки МСП в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».