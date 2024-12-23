Новую меру поддержки врачей, переехавших в Липецкую область и трудоустроившихся в государственные медучреждения, ввели в регионе. Инициативу губернатора Игоря Артамонова поддержали парламентарии областного Совета депутатов на очередной 46 сессии.

Единовременную социальную выплату в три миллиона рублей могут получить врачи дефицитных для региона специальностей со степенью кандидата медицинских наук, которые впервые трудоустраиваются в государственные больницы и поликлиники региона. Субсидия положена и педиатрам, которые не учились по целевому направлению и ранее не работали в Липецкой области. Также поддержат выплатой педиатров региона, которые перешли на работу из частных клиник в государственные. По договору все эти специалисты должны отработать три года. Отмечается, что единовременная выплата не подлежит возврату в случае реорганизации медучреждения и перевода врача на руководящую должность.

«В этом году благодаря областной программе поддержки в одну из наших больниц трудоустроились два доктора медицинских наук из федеральных центров, которые получили единовременную выплату в пять миллионов рублей. Теперь субсидии положены и кандидатам наук, а значит получить их смогут больше докторов, выбравших наш регион для работы и жизни. Также мы планируем готовить нужных области специалистов сами. Решили вопрос с открытием своего медицинского вуза», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.