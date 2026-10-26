Три миллиона тонн сахарной свёклы собрано в Липецкой области

Получено 3 млн тонн сахарной свёклы с 72 тыс. из 118,5 тыс. гектаров, занятых этой культурой в Липецкой области, согласно данным на 23 октября. Средняя урожайность сладкого корнеплода составляет 422 центнера с гектара.

Самые большие площади, почти 25 тыс. гектаров, в Добринском округе. Там аграрии уже накопали почти 500 тыс. тонн свёклы. Лидерство по урожайности сладкого корнеплода продолжают удерживать воловские аграрии. Они собирают по 498 центнеров свёклы с гектара. Также хорошая урожайность в Грязинском и Чаплыгинском округах. Свекловоды этих муниципалитетов получают по 457 и 450 ц/га соответственно.

На сахарных заводах уже переработано свыше 2,3 млн тонн свёклы. Выработано больше 300 тыс. тонн сахара. В Липецкой области шесть сахарных заводов. Их мощности позволяют суммарно перерабатывать 45 тыс. тонн свёклы в сутки. «По производству сахара Липецкая область традиционно в лидерах в стране. А сахарная свёкла – исторически стратегическая культура для региона», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.