Три муниципалитета связала отремонтированная трасса в Липецкой области

В Долгоруковском районе завершен капитальный ремонт семикилометрового участка дороги Елец-Долгоруково-Тербуны. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На участке от поворота на Красное до конца Стегаловки уложено больше 50 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия, обустроены примыкания и остановки общественного транспорта, отремонтированы водопропускные трубы, укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

Практически завершены работы на еще одном отрезке этой дороги длиной 3,5 км – от Воронца до Чернышевки. Там подрядчик заканчивает монтаж новых знаков и благоустройство.

Дорога Елец – Долгоруково – Тербуны входит в опорную сеть региона. Большая транспортная нагрузка на трассу, соединяющую три района, привела к сильному износу покрытия. Ее будут приводить в порядок поэтапно – в этом году – 11 км, в следующем – еще четыре. Кроме того, на семи километрах планируется провести капитальный ремонт с устройством нового основания, сейчас идут проектные работы.

Всего в 2025 году в Липецкой области планируется ввести в эксплуатацию после ремонта 270 км региональных трасс, из которых более 75 км относятся к опорной дорожной сети региона.