Три награды с областного турнира

На минувшей неделе в бассейне «Жемчужина» прошел областной турнир по плаванию среди членов окружных филиалов Всероссийского общества слепых. Он проводился в рамках реализации социально-значимого регионального проекта «Интерактивное пространство для реабилитации инвалидов по зрению».

В Добринку приехали около 50 пловцов из Долгоруковского, Елецкого, Грязинского, Задонского, Данковского и Липецкого округов. Свою команду выставили хозяева водных дорожек, а также гости из областного центра.

В самом начале мероприятия всех гостей поприветствовал председатель Добринского филиала Всероссийского общества слепых Виктор Агарков, который поблагодарил собравшихся за активное участие в соревнованиях, а администрацию округа и руководство бассейна за всестороннюю помощь в организации турнира. Также Виктор Васильевич пожелал всем пловцам лёгкой воды, а самым быстрым — победы.

Организаторы постарались создать для гостей максимально комфортные условия для подготовки к заплывам. Волонтеры из добровольческого отряда «Данко» помогали инвалидам по зрению освоиться в бассейне, встречали их в фойе и сопровождали к месту соревнований.

Было проведено несколько заплывов в различных возрастных категориях. Женщинам необходимо было преодолеть дистанцию в 25 метров, а мужчинам — вдвое больше. В своих возрастных группах 5 и 6 места заняли наши Татьяна Ларина и Вера Чернышова. Ирина Тамилина завоевала серебро. У мужчин второе место занял Станислав Ухлин. А Евгений Курганский взял золотую награду.