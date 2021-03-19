В парке им. Флерова в г. Грязи Липецкой области в этом году должны появяться три новых аттракциона. Информация о проведении аукциона по поиску подрядчика, который займется поставкой, монтажом и установкой оборудования, появилась на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает Грязинский городской культурно-досуговый центр.

В состав закупки входят три вида оборудования с вертикальной осью вращения:

Семейная цепочная карусель “Твист”,

Цепочная карусель “Сказка”,

Карусель “Шапито”.

Самая дорогая из них – семейная цепочная карусель “Твист”, которую оценивают более чем в 2 млн рублей.

Самая дорогая из трех – карусель “Твист” предназначена для развлечения детей старше 7 лет и взрослых. Должно быть, она будет еще и очень красивой, со светодиодной иллюминацией, работающей в нескольких режимах.

Карусель “Сказка” предназначена для развлечения детей от 3 до 10 лет. Она будет иметь форму гриба, на шляпке которого находится гусеница, а ножка – в образе рыжебородого старичка-лесовичка.

На центральной вращающейся, против часовой стрелки, платформе карусели “Шапито” установлены 2 кареты и 4 лошадки, две из которых скачут во время вращения платформы. Она предназначена для детей от 3 до 10 лет.

Начальная (максимальная) цена контракта за поставку и монтаж всего оборудования – 3 955 000 рублей.