В парке им. Флерова в г. Грязи Липецкой области в этом году должны появяться три новых аттракциона. Информация о проведении аукциона по поиску подрядчика, который займется поставкой, монтажом и установкой оборудования, появилась на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает Грязинский городской культурно-досуговый центр.
В состав закупки входят три вида оборудования с вертикальной осью вращения:
- Семейная цепочная карусель “Твист”,
- Цепочная карусель “Сказка”,
- Карусель “Шапито”.
Самая дорогая из них – семейная цепочная карусель “Твист”, которую оценивают более чем в 2 млн рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта за поставку и монтаж всего оборудования – 3 955 000 рублей.