Три новых автобуса большого класса выйдут на межмуниципальный маршрут в Липецкой области

На межмуниципальных маршрутах Липецкой области появятся три новых автобуса большого класса. НЕФАЗы приобретены благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области.

В салонах отечественных транспортных средств 31 кресло, всего могут проезжать до 92 человек. Автобусы — полунизкопольные, работают на газовом оборудовании. Есть кондиционер, электронные маршрутоуказатели, автоматическая коробка передач и пневмоподвеска, обеспечивающая плавность хода.

Новые автобусы планируют направить на маршрут №108 «Липецк — Б. Кузьминка». Как пояснил генеральный директор АО «ЛАЛ» Александр Соколов, этот маршрут выбран из-за устойчивого пассажиропотока и большой протяжённости.

«Обновление автопарка — это реальное повышение качества жизни людей. Жители региона должны добираться до работы, учёбы и социальных учреждений с комфортом и без лишних сложностей. Будем и дальше развивать транспортную инфраструктуру, чтобы такие изменения чувствовались в каждом муниципалитете», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.