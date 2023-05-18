Более 20 социально ориентированных некоммерческих организаций участвуют в реализации проектов управления социальной политики Липецкой области. Проекты помогают более 3700 жителям региона.

«Количество НКО в регионе растет, увеличивается финансирование проектов и, самое главное, заметнее становится результат нашей совместной работы. Некоммерческие объединения делают весомый вклад в разные сферы – в поддержку военнослужащих и их семей, помощь социально незащищенных граждан и людей в трудной жизненной ситуации, увековечивание памяти и сохранение национальной идентичности», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

О том, как сделать взаимодействие сферы соцполитики и общественных организаций ещё более эффективным, шла речь на стратегической сессии. Она прошла под девизом «День смелых решений». Участниками встречи стали представители 16 общественных организаций, руководители и сотрудники управления социальной политики, а также представители Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

«Мы очень заинтересованы в плодотворном сотрудничестве с общественными организациями. У нас общая цель – повысить качество жизни липчан, решая те социальные вопросы, которые их волнуют. Добиться высоких результатов в этом без участия общества невозможно. Поэтому мы нацелены на расширение сферы деятельности НКО», – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Чтобы более действенно помогать общественным организациям, в 2023 году в управлении социальной политики создан отдел по работе с негосударственным сектором. Ероме уже действовавших проектов в этом году будут реализованы ещё три новых. Это открытие подросткового центра, работа волонтёров в стационарах сферы соцобслуживания и социокультурная адаптация инвалидов.

Опытом реализации своих проектов поделились и представители НКО. Директор НБФ «Дети и Родители против рака» Альбина Корнева рассказала о работе лагеря «Лазори», где проходят реабилитацию дети, перенёсшие тяжёлые заболевания, а председатель ЛООО «Территория Здоровья» Александр Афанасьев – об одноимённом проекте, направленном на вовлечение в оздоровительные практики, в том числе йогу, дыхательную гимнастику, людей старшего возраста.