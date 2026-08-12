Три проекта благоустройства из Липецкой области победили во Всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды принёс Липецкой области сразу три победы. Преображение ждёт Доброе, Данков и Красное.

В Данкове будет благоустроена улица Мичурина. Проект получил название «Данков выбирает движение». Здесь появятся велосипедные и прогулочные дорожки, а также удобные парковки для туристов и местных жителей.

В Красном центральный парк станет «яблочным» – в честь местных садоводческих традиций. Там установят гигантские яблоки-инсталляции, построят скейт-парк, детские и спортивные зоны, прогулочную аллею и площадку для праздников.

В Добром продолжится благоустройство парка «Молодёжный». В планах – фонтан, прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, пространство для мероприятий и торговые точки.

Все проекты будут реализованы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Победы в конкурсе – это признание работы наших муниципальных команд и понимание того, что людям нужны современные, удобные общественные пространства. Очень важно, что проекты создавались с участием жителей. Уверен, что преображённые парки и улицы станут новыми точками притяжения в каждом из этих населённых пунктов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.