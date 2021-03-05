Идеи по созданию глэмпингов в Лебедянском и Добровском районах, а также проект по развитию горнолыжного направления в семейном комплексе в Липецком районе вошли в список получателей грантов Федерального агентства по туризму.

Вопрос о мерах поддержки сферы внутреннего и событийного туризма региона в условиях распространения коронавируса сегодня рассмотрел комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодёжи облсовета.

Информацию парламентариям представила начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина. Всего в прошлом году регионе было проведено более 50 мероприятий событийного туризма. Причем 24 из них прошло в онлайн-режиме из-за сложной эпидемиологической обстановки. В таком же формате проводились профессиональные конкурсы и другие события.

Отмечается, что в 2020 году под угрозой оказались туристические компании, музеи, гостиницы, предприятия питания. Согласно данным экспресс-опроса, который проводила федерация рестораторов, в Липецке за 9 месяцев 2020 года более чем на 30% упала выручка организаций общественного питания. Также пострадала и туристическая отрасль.

Во время действия ограничительных мер в Липецкой области оказывалась поддержка предприятиям питания. Так, были на год продлены лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг питания в связи с открытием летних веранд. В представленной информации отмечается снижение численности гостей региона, которые останавливались в гостиницах и хостелах.

Ряд организаций в регионе оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. «Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», центр «Мой Бизнес», где можно получить консультации по вопросам ведения бизнеса, и др.

– Сегодня управление и культуры Липецкой области выступает с предложением рассмотреть возможность оказания предприятиям туристической отрасли региона адресной помощи в виде полного или частичного субсидирования затрат на оплату коммунальных услуг, а также на закупку средств дезинфекции. Наш комитет поддерживает это предложение. В дальнейшем мы будем пристально следить за развитием событийного туризмы с учетом складывающийся эпидемиологической обстановки, – рассказал председатель комитета Анатолий Погодаев.