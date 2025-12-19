Три сына, дочка и один папа

Волнительный и торжественный момент для всей семьи Алексеевских. Старшие сыновья и братья Дмитрий и Андрей (справа) выросли, стали защитниками Родины. На службу их провожает отец Андрей Васильевич и младшие Роман и Настя.

Андрей Васильевич АЛЕКСЕЕВСКИХ из Плавицы в одиночку воспитывает четверых детей

«И ПОШУМИШЬ, И ПОЖАЛЕЕШЬ»

В последнее время всё чаще встречаются истории людей, чьи жизненные обстоятельства требуют огромной стойкости. Одна из таких — судьба отца А.В. Алексеевских, который в одиночку воспитывает четверых детей: троих сыновей и дочку. Все родились друг за другом с 2006-го по 2010-й годы. День его и начинается рано, и заканчивается поздно. График жёсткий: работа, домашние дела, внимание каждому ребёнку. Сейчас-то старшие, конечно, немаленькие.

Наверняка у всех читателей возник тут же вопрос: «Где же их мама?». Здесь много этических моментов, прежде всего, чтобы не обидеть детей и не сильно задеть мужское самолюбие. Но, как ответил на тот же вопрос сам хозяин, у него серьёзный подход к семейной жизни: семья — это святое, а супруге захотелось свободы… Несколько лет назад, устав терпеть, развёлся, всё оставил ей. Ушёл сначала один в свой родительский дом к матери, потом забрал и детей. После бывшая супруга уехала, и все Алексеевских вернулись в родные пенаты.

— Сначала было тяжеловато, — признаётся отец. — Потом ребятишки подрастали, начинали помогать. Ну и в целом в жизни никогда не бывает гладко, а здесь не один ребёнок, а четверо. Самое тут главное — любить своих детей. Я не стараюсь им заменить маму. Это невозможно по природе. Но раз так в моей и их жизни сложилось, то считаю: в этом случае важно быть надёжной опорой, наставником, хорошим собеседником. Не могу сказать, что я их очень строго воспитываю, но в дисциплине. Требую, чтоб выполняли свои обязанности по дому к моему приходу с работы. Бывает — и пошумишь, и пожалеешь их. Кто ещё, если не я сам? Стараюсь развить в сыновьях и дочке главные жизненные ценности: честность, ответственность и взаимное уважение. В общем, у нас всё основано на доверии.

Папа Андрей Васильевич Алексеевских с младшими Романом и Настей выезжали на присягу к старшим Андрею и Дмитрию. Семейство, особенно отец, гордится, что они служат в элитных войсках ВДВ.

НЕ ПРОСТО ОТЕЦ — ДРУГ

Андрей Васильевич с 2012-го работает сам на себя. Ранее и сварщиком трудился, и окна-двери вставлял. Теперь на ремонтных работах и отделке домов и квартир зарабатывает. Одним словом, у мужчины золотые руки. Дети его сейчас — на разных жизненных этапах: старшие погодки, Андрей и Дмитрий, окончив Добринский колледж, служат в армии, да ещё в Воздушно-десантных войсках в Рязани. Папа ими гордится, всей ватагой выезжали к ним на присягу. Предпоследний сын Роман осваивает профессию в том же заведении, младшая Настя ходит в 9-й класс гимназии. Папа понимает прекрасно: всем им нужен свой подход, своя поддержка — и старается находить силы для каждого. Утверждает: он не просто родитель, а друг, к которому всегда можно подойти с любым вопросом или тревогой.

— Дети могут поделиться с Вами секретом? — спрашиваю у отца.

— Конечно. А с кем ещё? И про свои влюблённости могут мне рассказать.

Когда спросила про помощь со стороны, то услышала, что, конечно, без неё не обходится. Это бабушка (мама главы семейства) Галина Егоровна. Также одинокого папу поддерживают его брат и сёстры. Они, разумеется, всегда на его стороне, хоть и понимают, насколько ему нелегко и морально, и материально. Но основная нагрузка лежит на папе. Надо варить супы, штопать одежду, разбираться в школьной программе, обсуждать армейские будни, помогать с выбором профессии. Однако отец подчёркивает: они с братом и сёстрами очень дружны и хочет, чтоб его ребятишки тоже так крепко жили.

ПАПА, ПОДАРИ…

— В бытовом плане дети у меня не привереды. Что приготовлю, хоть плов, хоть картошку потушу с мясом, они едят. В этом повезло. Самое страшное для меня, когда начинают болеть. Как правило, один затемпературил, значит, все четверо слягут. Как мне их бывает в такие моменты жалко. Лучше самому сто раз переболеть…

Андрей Васильевич рассказал, что всё у них, как у всех: ёлка с подарками к Новому году, новые телефоны — на дни рождения. Случается, что и разобьют их нечаянно. Опять — новые папа покупает.

— А мама их поздравляет? — не могла удержаться и задала вопрос.

— Знаю моменты, что двоим подарила, а двоим — забыла…

Старшие сыновья сейчас вдали от дома. Нелегко папе, скучает. Но регулярные звонки помогают сохранить ощущение единой семьи. А на минувшие ноябрьские праздники, когда и у самого многодетного отца был день рождения, он сделал себе замечательный подарок. Подработав накануне денег и накупив всяких вкусностей, схватил двоих младших и помчался с ними к двум старшим в Рязань. Сняли квартиру там, парней отпустили аж на два дня к родственникам. Тоже по меркам армии — целые осенние каникулы у защитников получились! Радости у всех!

— Да, бывали дни, что сил больше нет. Но посмотришь в глаза детей и понимаешь: нельзя сдаваться.

Мечта отца проста, как и у всех родителей, чтобы каждый из детей нашёл свой путь, чувствовал его поддержку и знал: дома его всегда ждут.

— Дети благодарят меня за заботу о них, — подытоживает многодетный папа. — И это самое главное.